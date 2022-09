Roma, salta Zagadou. Lindelof in pole

Zagadou si avvicina alla Premier League, con Lindelof che sembra ora essere il difensore in pole per la difesa giallorossa. Sempre se non si accetti il prestito con il Chelsea per Chalobah

Dan-Axel Zagadou non sarà un calciatore giallorosso. Il difensore ex Borussia Dortmund era nel mirino della Roma, ma sembrerebbe esserci forte l’interesse anche di Lione e West Ham. Secondo le ultime voci, gli inglesi avrebbero chiuso la trattativa per lui nelle ultime ore.

La Roma non ha voluto chiudere per via del ritardo di condizione del giocatore, oltre che per via dei numerosi infortuni occorsi nelle scorse stagioni. Il calciatore che entra in pole ora sembra essere Lindelof, in uscita dal Manchester United, ma attenzione ad una possibilità più concreta.

Lindelof piace, ma…

Nonostante lo svedese piaccia, la Roma sembra più indirizzata ad acquistare in prestito Trevoh Chalobah. Il difensore inglese piace e il Chelsea ha aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto per lui.

La Roma sembra poter chiudere la trattativa a gennaio, dopo che l’Inter aveva provato un approccio quest’estate. Intanto per Lindelof si può fare qualcosa di più concreto e – magari – anche con possibilità di titolo definitivo. Per il momento Ten Haag non vede molto il difensore svedese, considerando che giochino spesso Maguire e Lisandro Martinez.

Il tecnico olandese lascerebbe partire con piacere il difensore, specialmente perché il Manchester United vorrebbe prendere Tapsoba. Anche se di giovani difensori il Manchester United ne è provvisto e potrebbe anche finire per lanciare qualcuno di nuovo.