Roma, Santon offerto alla Lazio: ecco la risposta del club biancoceleste

In casa Roma nel mercato di gennaio si lavorerà molto non solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita. Dal suo arrivo nel club giallorosso infatti, José Mourinho ha subito stilato una lista di calciatori non idonei al suo progetto tecnico-tattico.

Gli esuberi sono molti e probabilmente dalle loro cessioni dipenderanno anche gli eventuali acquisti. Tra i tanti nomi pronti a salutare la Roma, vi è Davide Santon. Il terzino italiano non ha mai trovato spazio con il tecnico portoghese, tanto da finire ai margini della rosa già da inizio stagione.

L’ex Inter è così in cerca di sistemazione. Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto e l’entourage del calciatore sono a lavoro per imbastire una trattativa che possa concludersi nel migliore dei modi per entrambe le parti in gioco.

Su Santon al momento vi sono Torino, Cagliari e Fatih Karagumruk, squadra turca in cui attualmente militano parecchie vecchie conoscenze della Serie A e della Roma stessa (Borini, Bertolacci, Zukanovic, Viviano, Biglia e Karamoh).

Stando a quanto emerso nelle ultime ore inoltre, il calciatore è stato anche offerto alla Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha prontamente rispedito al mittente la proposta, affermando di non essere interessato al profilo offerto dalla Roma. Da non sottovalutare rimane infine lo svincolo del calciatore già a gennaio, in modo da permettere alla dirigenza giallorossa di risparmiare quantomeno sull’ingaggio.