Roma, sarà rivoluzione: ecco gli 8 che rimarranno

Daniele De Rossi si aspetta una finestra di trasferimenti estiva rivoluzionaria alla Roma e ha individuato otto giocatori che costituiranno la base della sua nuova squadra

I giallorossi hanno iniziato in modo incredibilmente brillante con l’ex centrocampista a gennaio, vincendo sei delle prime sette partite dopo il suo arrivo, ma hanno iniziato a perdere colpi nel finale di stagione, che alla fine ha visto il club perdere un posto in Champions League.

De Rossi firmerà presto un nuovo contratto a lungo termine con la Roma, pronto ad avviare un progetto entusiasmante nella capitale italiana, e ha già chiarito che in estate sono necessari alcuni cambiamenti per contribuire a colmare il divario con le squadre di vertice.

La rivoluzione della Roma

A pagina 17 del Corriere dello Sport di oggi si legge che De Rossi ha individuato otto giocatori della Roma che ritiene possano costituire una base importante del suo nuovo progetto: Mile Svilar, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Tommaso Baldanzi. Giocatori che godono della fiducia totale di Daniele De Rossi, che non vorrebbe vederli ceduti.

Il resto della squadra è considerato sacrificabile in vista della finestra di trasferimento estiva, con giocatori come Leonardo Spinazzola, Rui Patricio, Chris Smalling, Rick Karsdorp, Eldor Shomurodov, Andrea Belotti e Marash Kumbulla tutti in possibile uscita. Altri, come Nicola Zalewski, Tammy Abraham e Houssem Aouar, potrebbero ancora guadagnarsi un posto nel nuovo progetto della Roma. Tutti giocatori che dovranno guardarsi intorno e capire se vogliono rimanere nella capitale o meno.