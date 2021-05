Roma, Sarri avrebbe chiesto Hysaj del Napoli come primo acquisto

Mentre il Napoli è impegnato nella corsa Champions League, la Roma prepara la prossima stagione, con Maurizio Sarri che a breve dovrebbe diventare il nuovo allenatore della squadra giallorossa.

Dopo un anno di pausa, quindi, l’ex allenatore del Napoli sarebbe pronto a ritornare in gioco, con la Roma che gli sta facendo la corte ormai da settimane.

Con Sarri i giallorossi sono pronti a rivoluzionare il proprio gioco e impostare la squadra stile il grande Napoli di qualche anno fa.

Il mister, per rinforzare la rosa, avrebbe chiesto proprio un suo ex calciatore ai tempi del Napoli: Elseid Hysaj.

Il difensore azzurro è infatti in scadenza di contratto e non rinnoverà con la SSC Napoli. Per questo motivo Sarri si sarebbe fiondato su di lui chiedendo alla dirigenza di chiudere l’acquisto a parametro zero. La Roma di Sarri, quindi, potrebbe ripartire proprio da un suo ex calciatore.