Roma, Sarri in pole per la prossima stagione: anche Maksimovic nel mirino

In casa Roma è già tempo di pensare al calciomercato per la prossima Serie A, soprattutto perché sembra ormai quasi sicuro l’addio a fine stagione di Paulo Fonseca. Così la dirigenza giallorossa si sta concentrando soprattutto sulla ricerca del nuovo allenatore, così da imbastire un nuovo progetto tecnico.

Il sogno, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Repubblica, è Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano inoltre le parti hanno già intessuto intensi contatti, con l’ex Napoli vicino a dire di sì alla proposta capitolina.

A quanto si evince però il tecnico toscano avrebbe imposto una condizione necessaria al suo arrivo: la netta riduzione dell’organico. Secondo Sarri infatti sarebbero troppi i giocatori attualmente presenti nella rosa della Roma. Il tecnico di Fligine accetterebbe addirittura una riduzione fino a soli 18 giocatori.

Ma il nome di Sarri non è l’unico a circolare in orbita Roma. Per la difesa giallorossa infatti è stato messo nel mirino Nikola Maksimovic, attuale difensore del Napoli. Il calciatore serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ed in estate risulterà quindi svincolato.

Il suo acquisto a parametro 0, soprattutto se accoppiato con Sarri sulla panchina, potrebbe rivelarsi una mossa vincente per garantire esperienza ad un difesa, quella della Roma, che nell’ultima stagione non ha mostrato una grandissima continuità.