Roma, Scamacca obiettivo per l’attacco in caso di addio di Mayoral

L’approdo in panchina di José Mourinho e gli acquisti di Abraham e Shomurodov hanno fatto scalare in fondo alle gerarchie Borja Mayoral, uno dei protagonisti della scorsa stagione sotto la guida Fonseca.

L’attaccante spagnolo sta trovando pochissimo spazio in questo inizio di stagione nonostante Mourinho ne abbia impedito il ritorno al Real Madrid per la necessità di avere 3 attaccanti in rosa.

L’addio di Mayoral, però, potrebbe essere solo rimandato al termine della stagione, quando i giallorossi saranno chiamati a decidere se riscattarlo o meno.

In caso di addio dello spagnolo la Roma ha già in mente il nome del possibile sostituto: stiamo parlando di Gianluca Scamacca, 22enne centravanti del Sassuolo cresciuto nelle giovanili giallorosse.

La società emiliana valuta il cartellino del giocatore sui 20 milioni di euro, ma la cifra potrebbe crescere in base al rendimento stagionale dell’attaccante e alla presenza di numerose concorrenti. La Roma per mettere le mani sul cartellino dovrà muoversi in anticipo.