Roma, scatta l’obbligo di riscatto per Llorente

Il difensore di proprietà del Leeds Diego Llorente ha giocato il numero di partite necessario per far scattare l’obbligo di acquisto nel suo prestito alla Roma in questa stagione, che potrebbe far entrare linfa nuova nelle casse del club inglese

Il difensore centrale è arrivato alla Roma in prestito dal Leeds nel gennaio dello scorso anno e l’accordo è stato prolungato per un altro anno in estate. Il Leeds è riuscito a inserire un obbligo di acquisto di 5 milioni di euro se il difensore avesse totalizzato un certo numero di presenze con la Roma.

Si sostiene che la clausola di acquisto sarebbe scattata se avesse partecipato al 50% delle partite. Secondo Il Messaggero, allo stato attuale delle cose l’obbligo di acquisto di Llorente è scattato. Il Leeds dovrebbe incassare 5 milioni di euro dal trasferimento di Llorente, una volta che la Roma deciderà di pagare la clausola prevista dall’accordo entreranno quei soldi nelle casse del club inglese.

Llorente alla Roma, ottimo investimento

Il difensore si è trovato bene a Roma, ma si dice che i giallorossi stiano pensando di cederlo. I giallorossi sarebbero disposti ad ascoltare offerte di prestito per lo spagnolo nella finestra di trasferimento estiva, con il Paris Saint Germain che già a gennaio si è informato per il giocatore.

In inverno poi non si è fatto nulla, con la Roma che ha mantenuto il calciatore in rosa facendogli vivere una ottima seconda parte di stagione nella capitale. Nel caso in cui non si centrasse l’approdo in Champions League, la Roma si butterebbe direttamente su una sua cessione.