Roma, Schick non vuole più mettere piede a Trigoria: il Lipsia cerca lo sconto

L'attaccante ceco vuole restare in Bundesliga. Club a lavoro per accontentarlo

Sarà con tutta probabilità lontano dalla capitale il futuro di Patrik Schick, l’attaccante è in prestito con diritto di riscatto al Lipsia e vuole restare in Germania, ma affinché ciò accada i tedeschi dovranno versare nelle casse giallorosse 29 milioni di euro. Cifra che la Roma non ha intenzione di abbassare.

Nel frattempo, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Schick avrebbe fatto intendere di non essere disposto a tornare a Trigoria in pianta stabile, vuole lasciare i giallorossi e qualora il Lipsia non riuscisse a riscattarlo preferirebbe trasferirsi in Premier League.

Nel frattempo il direttore sportivo della Roma Petrachi fa sapere di non essere disposto a scendere dai 29 milioni stabiliti l’estate scorsa per il riscatto, cifra necessaria dato che l’attaccante nel 2017 è costato ben 42 milioni. Dal canto suo il club tedesco, facendo leva sulla volontà del ragazzo e del suo procuratore, non vorrebbe spendere oltre i 20 milioni.

Una situazione delicata che andrà risolta nel più breve tempo possibile. Le parti sono a lavoro per cercare l’intesa ma non sarà facile visti gli alti costi dell’operazione e il momento di difficoltà vissuto dai club a causa dell’emergenza sanitaria.

Tuttavia i club cercheranno di assecondare le richieste dell’attaccante, che in questa stagione in Bundesliga ha collezionato 7 reti e 2 assist in 15 presenze.