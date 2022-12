Roma, se parte Karsdorp arriva uno tra Odriozola e Bellerin

Nel caso in cui dovesse partire l’olandese la Roma potrebbe buttarsi direttamente su uno tra Odriozola e Bellerin

La Roma ha fatto il prezzo, ma sembra difficile possa avvenire una cessione. A 10 milioni di euro, durante il mese di gennaio, è improbabile che una cessione di Rick Karsdorp possa manifestarsi, specialmente perché i giallorossi hanno fatto trapelare tutto il malcontento.

Qualsiasi società potrebbe sfruttare la cosa a proprio vantaggio, limando il margine economico per ridurre i costi di ingaggio dell’olandese. Il calciatore è in rotta con l’ambiente, ma intanto la Roma pondera chi prendere nel caso in cui dovesse partire.

Odriozola o Bellerin

Sono due i giocatori in lizza per il post Karsdorp. Entrambi sono possibili priorità e entrambi spagnoli. Provenienti da due rivali e che potrebbero essere un derby di mercato per la Roma. Uno è Alvaro Odriozola del Real Madrid, l’altro Hector Bellerin del Barcellona.

Giocatori così differenti, ma allo stesso tempo così potenzialmente utili alla causa capitolina. La Roma sembra disposta a spendere per uno dei due, a patto che però esca Rick Karsdorp. Il calciatore, però, sembra difficile da piazzare nonostante la fila per acquistarlo.

La Juventus, il Lione e il Galatasaray, oltre ad alcuni club olandesi, sarebbero pronti a provarci già in inverno ma sarà una trattativa ultra difficile. I bianconeri potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica, con un certo Alex Sandro che intriga Mourinho dalla scorsa estate. Difficile, forse, non impossibile. Il brasiliano potrebbe sistemare tutti i problemi giallorossi, oltre a quelli bianconeri.