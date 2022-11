Roma, se parte Karsdorp può arrivare Klostermann

L’uscita di Rick Karsdorp a gennaio appare probabile, con i giallorossi che potrebbero andare sul mercato. Vari gli obiettivi per la Roma

È una Roma che vuole parlare tedesco. I giallorossi sembrano intenzionati a guardare sul mercato per gennaio, con alcuni calciatori tedeschi nel mirino. Vi abbiamo parlato già di Robin Gosens, anche se appare una trattativa difficile, ma sembra esserci anche Lukas Klostermann nel mirino dei giallorossi.

Il terzino del Lipsia, fresco di convocazione in nazionale proprio ai danni di Gosens, è tra i papabili per prendere il posto di Rick Karsdorp. Il giocatore olandese piace da tempo ad Atalanta, Leeds, Olympiacos, Besiktas e Schalke 04 e potrebbe partire da subito. Su di lui anche timidi interessamenti da parte del Southampton, che per ora si è tirato indietro.

Non solo Klostermann

Nel mirino della Roma ci sarebbero anche altri giocatori, come Hector Bellerin e Diogo Dalot. Dalot, però, sembra stia sfumando lentamente. Il portoghese è titolarissimo al Manchester United e sembra poter rinnovare presto il proprio contratto con i red devils.

Oltre a Karsdorp a gennaio potrebbero salutare la capitale anche Kumbulla e Shomurodov. Per Kumbulla c’è da tempo la Fiorentina, che già in estate ha provato un inserimento, mentre per Shomurodov è più difficile. L’attaccante ha un cartellino pesante per le pretendenti, con Bologna e Torino che stanno guardando in casa giallorossa da tempo. Possibile chiusura anche in prestito con obbligo di riscatto, anche se resta molto complicato agire. Intanto il clima in casa Roma si fa pesante, con i recenti risultati che non soddisfano nessuno.