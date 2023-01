Roma, se parte Smalling può arrivare Schuurs

I giallorossi avrebbero messo gli occhi su Schuurs del Torino. Il calciatore potrebbe arrivare se partisse Smalling

Ancora da capire il futuro di Smalling, ma intanto i giallorossi starebbero pensando a come premunirsi per evitare di rimanere scoperti in difesa. Tra i profili varati da Tiago Pinto e José Mourinho per la difesa ci sarebbe Perr Schuurs del Torino, arrivato quest’estate dall’Ajax per 9 milioni di euro.

Il difensore olandese ha tanti estimatori, tra cui anche l’Inter, con i granata che sembrerebbero intenzionati a chiedere almeno 30 milioni di euro per farlo partire. Il calciatore piace alla Roma, ma è un’operazione fattibile solo nel caso in cui salutasse Smalling.

Domino di mercato

Smalling è corteggiatissimo da Juventus e Inter e nel caso in cui andasse in nerazzurro automaticamente si libererebbe un posto alla Roma. In più, per Schuurs ci sarebbe una contendente in meno sul mercato.

La trattativa con i granata sembra però difficilissima. Infatti, il Torino ha sottoscritto con l’olandese un contratto fino al 2026 con opzione per un anno in più. Il calciatore olandese, inoltre, potrebbe far maturare una piccola cifra anche all’Ajax. Oltre ad alcuni bonus, infatti, gli olandesi avrebbero la possibilità di ottenere il 15 % sulla futura rivendita del difensore.

Intanto Urbano Cairo e soci sarebbero intenzionati ad ascoltare solamente offerte estive per il proprio giocatore. Tante squadre si sono interessate a Schuurs, principalmente dalla Bundesliga e dalla Premier League. Per ora non parte, ma in estate potrebbe ripetersi la situazione della scorsa finestra di mercato: Bremer parte, il Torino monetizza e compra un giovane.