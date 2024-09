Roma, se salta De Rossi in arrivo Pioli

Daniele De Rossi è sotto pressione dopo il pessimo inizio di stagione della Roma e potrebbe esserci un incrocio molto strano che coinvolge Stefano Pioli

Come ricorda Calciomercato.com, la Roma ha eliminato il Milan di Pioli nei quarti di finale di Europa League la scorsa stagione ed è stato proprio quel risultato a convincere la dirigenza che De Rossi fosse l’uomo giusto per prendere il posto di José Mourinho a lungo termine, essendo stato in precedenza ad interim.

Quel risultato ha portato all’eliminazione in semifinale contro il Bayer Leverkusen, ma un buon finale di stagione in Serie A ha visto i giallorossi chiudere al sesto posto in classifica e assicurarsi la qualificazione all’Europa League.

Le ultime sulla vicenda

De Rossi è stato premiato con un contratto triennale fino al 2027, ma dopo aver ottenuto solo tre punti in quattro partite di Serie A – pareggi contro Genoa, Juventus e Cagliari e una sconfitta contro l’Empoli – la sensazione è che la leggenda della Roma sia su un terreno difficile. Non ci sono ultimatum al momento, ma se i risultati non dovessero arrivare – con le partite casalinghe contro Udinese, Athletic Bilbao e Venezia – la sua posizione potrebbe pericolosamente vacillare. Secondo SportMediaset, è qui che potrebbe entrare in gioco Pioli.

Pioli è ancora sotto contratto con i rossoneri fino al 2025 ed è stato adocchiato dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ma vorrebbe rimanere in Italia e la Roma è un progetto che lo intriga molto, soprattutto dopo essere stato sulla panchina dei rivali cittadini della Lazio e conoscere la città. Il profilo di Pioli sarebbe ideale anche per la politica del club statunitense: una persona felice di lavorare in modo collegiale, brava con i giovani e con uno stile propositivo. È un’idea da non sottovalutare, se le cose dovessero andare male per De Rossi.