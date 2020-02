Roma, segnale d’amore di Pellegrini: no alla Juve per restare nella capitale

Non è un momento positivo per Lorenzo Pellegrini, il centrocampista della Roma sta rendendo molto meno rispetto alla prima parte di stagione e anche nella vittoria sul Gent non ha disputato una buona prestazione. Al momento della sua uscita dal campo l’Olimpico l’ha fischiato e la cosa non è passata inosservata.

LEGAME – I tifosi non hanno gradito le recenti prove del numero 7, ma i fischi giunti rappresentano un gesto d’amore. La piazza è molto legata a Pellegrini e conosce le qualità del giocatore, per tale motivo si aspetta di più. Il compito del trequartista sarà tramutare la pressione in energia positiva per spingere la Roma fuori dal periodo negativo.

FIDUCIA – Pellegrini ha dalla sua la grande fiducia del tecnico Fonseca, pronto ad affidargli la maglia da titolare anche con il Lecce, come confermato in conferenza stampa:

“Momento di Lorenzo Pellegrini? Deve riposare o lo mette in campo per il riscatto?Un allenatore deve sempre pensare a queste due opzioni. Io ci ho pensato, ma penso che Lorenzo debba capire quello che non ha fatto bene e perché. Ci ho parlato per spiegargli cosa non è andato. Prima cosa deve capire questo, dopo, secondo me, io devo farlo giocare. E’ importante che lui abbia la mia fiducia per potermi dimostrare che sta lottando per cambiare le cose in positivo. In questo momento non è nascondendolo che possiamo aiutarlo per migliorare la squadra”.

ATTO D’AMORE – Nel frattempo stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è pronto a dire no alla Juventus e a tutte le altre offerte estive pur di rimanere nella capitale.