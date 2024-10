Roma, senti l’agente di Le Fee: “Lo voleva il Milan”

L’agente di Enzo Le Fee, attuale centrocampista della Roma, ha parlato di come il Milan ha cercato di acquistare il giocatore francese a più riprese

Enzo Le Fee si è trasferito in estate dallo Stade Rennais alla Roma, ma oggi il suo agente ha suggerito che il suo percorso sarebbe potuto essere in un’altra squadra italiana: il Milan. Il centrocampo è stato un’area di grande attenzione per il Milan negli ultimi anni, e con la cessione di Sandro Tonali, i rossoneri hanno portato Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek.

Quest’estate è stato aggiunto solo Youssouf Fofana, che però ha già avuto un buon impatto: non è uno shock sapere che il Diavolo era interessato a Le Fee, visto che Geoffrey Moncada ha un grande amore per il mercato francese, come abbiamo visto con l’acquisto di Fofana.

La situazione del calciatore francese

Oggi l’agente del francese ha parlato con Sportialia e ha rivelato fino a che punto si è spinto l’interesse del Milan per il giocatore e le sue parole sono state riportate da Calciomercato.com: “Enzo ha sempre suscitato molto interesse tra i grandi club. Nel gennaio 2023 è stato vicino al trasferimento al Borussia Dortmund e nell’estate dello stesso anno al Bayer Leverkusen. Tuttavia, ha scelto di andare a Rennes per il legame speciale con l’allenatore Bruno Genesio. Anche il Milan aveva mostrato interesse nell’estate del 2023”.

Dunque la Roma è riuscita a strappare il giocatore a grandi squadre come Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, oltre al Milan che poteva prendere un giocatore che, per ora, si sta dimostrando un oggetto misterioso all’interno del centrocampo giallorosso.