Roma, senti Vertonghen: “Futuro? Non posso dire molto ma c’è movimento”

Tra gli obiettivi di mercato della Roma in vista della prossima stagione c’è Jan Vertonghen, centrale belga in scadenza di contratto con il Tottenham e prossimo all’addio. Il difensore ha prolungato il contratto con gli Spurs fino al termine della stagione, poi farà le valigie e tra le possibili destinazioni c’è proprio la capitale.

La Roma con l’aiuto di Baldini sta cercando di strappare il “sì ” al giocatore, ritenuto la principale alternativa a Smalling qualora i giallorossi non riuscissero a trovare l’intesa con lo United. Non è da escludere, però, l’arrivo del belga anche in caso di permanenza del difensore inglese.

Nel frattempo ci ha pensato lo stesso Vertonghen a fornire un piccolo aggiornamento sul proprio futuro, confermando l’interesse di numerosi club nei suoi confronti.

Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sporza:

“Il mio futuro? Non posso dire molto, ma c’è abbastanza movimento. La maggior parte delle squadre aspetta che le competizioni ora in corso finiscano per essere sicure di incassare i soldi dei diritti televisivi. Alla mia età (33 anni, ndr) si cerca di ottenere quello che si può e io cerco di continuare la mia carriera”.