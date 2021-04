Roma, senti Vlahovic: “Futuro? Vediamo in estate”

La Roma è alla ricerca di un attaccante di livello in vista della prossima stagione. I giallorossi in estate diranno probabilmente addio a Edin Dzeko e hanno iniziato a guardarsi intorno.

Sulla lista del general manager Tiago Pinto figura Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 autore di una stagione di assoluto livello con la maglia della Fiorentina, con cui ha realizzato 13 reti in 28 gare di Serie A.

L’attaccante serbo di recente ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica, rispondendo alle voci di mercato sul suo conto. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

Resterà alla Fiorentina?

“Non mi piace parlare del contratto perché non siamo in una bella situazione di classifica. Commisso farà di tutto per portare in alto la squadra perché è ambizioso. In estate vediamo, sono aperto a ogni discorso con il club”.

Convincere il presidente Commisso non sarà impresa da poco, per portare a casa il cartellino del giocatore serviranno almeno 40 milioni di euro.