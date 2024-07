Roma, sfuma Huijsen: il Leverkusen e il PSG si inseriscono

La Roma sembra pronta a salutare Dean Huijsen, che potrebbe andare in Germania per giocare al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

Xabi Alonso è stato uno dei principali protagonisti tra i vincitori in Germania della scorsa stagione, vincendo la Bundesliga e la DFB Pokal con il Bayer Leverkusen. Un manager che potrebbe essere decisivo nella trattativa per Dean Huijsen, il difensore che ha militato nella Roma in prestito dalla Juventus.

Nonostante l’interesse del Paris Saint Germain, pronto a sborsare 30 milioni di euro per questo giovane talento, Tuttosport riporta che sia lui che il padre preferirebbero unirsi al Bayer Leverkusen. La figura di Xabi, insieme alla sua proposta calcistica, sembrano essenziali per ingaggiare un Dean Huijsen che sarebbe un sostituto garantito di Jonathan Tah.

C’è anche il Paris Saint Germain

Il Paris Saint-Germain si sarebbe inserito nella mischia per il giovane difensore della Juventus Dean Huijsen, che ha già diversi estimatori in tutta Europa. L’internazionale U21 spagnolo è uno dei giovani più promettenti del club bianconero. Ha anche trascorso gli ultimi sei mesi in prestito alla Roma, dove è riuscito a maturare una preziosa esperienza in Serie A.

Tuttavia, i bianconeri potrebbero essere costretti a sacrificarlo per finanziare la campagna trasferimenti. Il prezzo del 19enne si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. I campioni della Ligue 1 potrebbero sondare il terreno con un’offerta iniziale di 20 milioni di euro. Ma il duo della Bundesliga, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, resta in prima fila per l’olandese. Entrambi i club tedeschi sono rinomati per lo sviluppo dei giovani e per l’aiuto nel lancio delle loro carriere.