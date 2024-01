Roma, si allontana Theate: i giallorossi hanno il difensore

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, la Roma si starebbe defilando per Arthur Theate. Il difensore centrale belga sarebbe più vicino al Napoli

La Roma sembra allontanarsi dalla pista che porta ad Arthur Theate. Il difensore belga ex Bologna, attualmente in forza al Rennes in Francia, sembra poter ritornare in Italia ma con una maglia differente. I giallorossi hanno sondato il mercato in lungo e in largo per un difensore centrale, salvo poi prendere Dean Huijsen. Sembravano poter prendere un altro centrale prima dell’addio di Mourinho, ma ora la necessità sembra poter saltare.

Infatti, con l’arrivo di Daniele De Rossi si è passati ad una difesa schierata a quattro con due centrali di difesa che sembrerebbero bastare al neo tecnico. I giallorossi, dunque, si starebbero defilando per Arthur Theate che con molta probabilità cercherà di convincere il suo club a trovare un accordo in fretta con il Napoli. I partenopei, infatti, sarebbero vicinissimi all’intesa con il giocatore su un contratto quadriennale. Intanto, la Roma ha ritrovato un difensore aggiunto.

Torna Smalling

Il giocatore in questione è Chris Smalling, che è finalmente ritornato a disposizione dopo mesi di calvario. L’inglese ha addirittura rotto gli indugi sui social, facendo capire ai tifosi e non solo cosa vuole per il proprio futuro.

Ecco cosa ha scritto il calciatore:

“Dal mio arrivo alla Roma nel 2019, il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato. Dall’istante in cui ho messo piede alla Roma, mi sono immediatamente sentito a casa. Roma è la mia casa e il rapporto che ho instaurato con i tifosi è qualcosa a cui tengo molto.

Vorrei mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club. Detto francamente, gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera. Ci sono cose nel calcio e nella vita che possiamo controllare e altre che invece sfuggono. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria.

Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposta dagli specialisti, tanto a breve quanto a lungo termine, e le insinuazioni secondo cui avrei dettato io il piano di recupero sono false. Non mi resta che confidare nelle competenze di chi segue nella mia riabilitazione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome antidolorifici.

La priorità assoluta è che io possa giocare per la Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire. La pazienza e la lealtà con cui mi accompagnate verso questo laborioso percorso di rientro sono molto apprezzate. Non vedo l’ora di rivedervi tutti presto”.