Roma, si complica Zakaria: Herrera e Loftus-Cheek le alternative

Continua la ricerca in casa Roma ad un centrocampista da schierare accanto a Veretout. Dopo aver mollato la pista Xhaka, i giallorossi si sono mossi per Zakaria, mediano del Borussia Monchengladbach, ma la trattativa è complicata.

Per il club tedesco Zakaria è un elemento fondamentale e la società è pronta a trattare il rinnovo di contratto, come confermato da Max Eberl, ds del Gladbach, in conferenza stampa:

“Parleremo con Denis per cercare di estendere il suo contratto. Con il Coronavirus in questo periodo i giocatori non dovrebbero rischiare, potrebbero finire improvvisamente senza un club alla fine di un contratto”.

La Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata e ha già sondato altri profili. In cima alla lista c’è Hector Herrera dell’Atletico Madrid, ma occhio anche a Loftus-Cheek del Chelsea, profilo che Mourinho conosce benissimo.

Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni, Pinto è al lavoro per regalare un centrocampista a Mourinho e già in giornata potrebbero giungere importanti novità.