Roma, si fa più agguerrita la concorrenza in Italia per Hakim Ziyech

Il 30enne centrocampista marocchino è di nuovo al centro delle cronache per essere stato allontanato da Stamford Bridge, dove sperava di sistemarlo per la prossima stagione

Il Chelsea si troverà di fronte a una finestra di trasferimenti estiva molto impegnativa, in cui i Blues dovranno iniziare a liberare alcuni giocatori che non rientrano nei piani del manager o che hanno uno stipendio elevato, ma che dovrebbero andarsene per fare spazio ad altri giocatori che possono arrivare per far quadrare i conti.

Tra questi, dall’ultima finestra di trasferimento invernale, troviamo Hakim Ziyech, centrocampista 30enne di caratura internazionale con il Marocco, ma che ha giocato solo 9 delle 19 partite disputate nella stagione in corso. Una partenza che sembra chiara per la squadra inglese, come spiega CalcioMercato.com.

La concorrenza sale

Secondo le fonti, in Italia sono di nuovo sulle tracce del giocatore che a 30 anni vuole una nuova sfida per rilanciare la sua carriera. Per questo è già ricercato in Italia, in particolare in Serie A, visto che vecchi pretendenti stanno già cercando di ingaggiare il giocatore.

Questo portale spiega che il Milan e la Roma torneranno alla carica per il giocatore, che vogliono incorporare nei rispettivi ranghi. Il giocatore ha un contratto fino al 2025 e al suo arrivo è costato 40 milioni di euro nel 2020, ma sembra che ora il suo prezzo dovrebbe essere notevolmente più basso. Il giocatore a gennaio sarebbe potuto andare via al Paris Saint Germain, salvo poi saltare. Poi un accordo mancato con il Galatasaray e, in estate, ora il possibile arrivo in Italia.