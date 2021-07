Roma, si lavora allo scambio Florenzi-Perisic: gli aggiornamenti

Potrebbe essere Ivan Perisic uno dei prossimi colpi di mercato della Roma targata Mourinho. I giallorossi hanno praticamente chiuso per Shomurodov del Genoa, ma hanno intenzione di mettere a segno un altro colpo in avanti.

L’indiscrezione è stata riportata nelle ultime ore da L’Interista ed è stata ripresa anche da La Repubblica e Il Messaggero, entrambi i quotidiani hanno confermato la possibilità dello scambio Perisic-Florenzi.

L’esterno croato in forza ai nerazzurri è in scadenza di contratto nel 2022, la Roma punta ad inserire Florenzi come contropartita, dato che entrambi percepiscono un ingaggio sui 4 milioni di euro l’anno.

Le condizioni per mettere in piedi l’affare ci sono tutte, Perisic gode della stima di José Mourinho e Florenzi, invece, non sarebbe convinto di continuare la carriera nella capitale.

Inter e Roma hanno avviato i contatti, con gli incastri giusti l’affare potrebbe consentire ad entrambi i club di mettere a bilancio una plusvalenza.