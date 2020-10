Roma, si lavora per spalmare l’ingaggio di Dzeko. Sempre viva la pista Milik

Edin Dzeko è stato veramente ad un passo dal lasciare la Roma nell’ultima sessione di mercato, ma il mancato arrivo di Arek Milik a Trigoria ha fatto saltare il trasferimento del bosniaco alla Juventus.

Dzeko non ha mai fatto pressione per andar via, è molto legato alla città ed è contento di essere rimasto, l’addio era dettato principalmente da esigenze finanziarie dei giallorossi, alle prese con una politica di riduzione del monte ingaggi.

L’attaccante ha un contratto fino al 2022 a 7,5 milioni di euro l’anno ed ora che è rimasto la società sta lavorando per il rinnovo con l’obiettivo di spalmare lo stipendio su più annualità.

Il rinnovo di Dzeko non escluderebbe comunque l’arrivo di Arek Milik, che vive da separato in casa a Napoli. Il polacco è in scadenza nel 2021 e non rinnoverà. L’obiettivo è lasciare i partenopei a parametro zero nella prossima estate.

La Roma è ancora sulle tracce del giocatore e a gennaio continuerà a trattare con gli agenti per trovare l’intesa contrattuale.