Roma, si pensa ad un mega scambio per Chiesa

Juventus e Roma potrebbero mettere a segno una gigantesca operazione di scambio quest’estate, coinvolgendo ben quattro giocatori, due per parte

Secondo Calciomercato.com, le due parti pare stiano pensando a un’operazione complessa, che vedrebbe entrambe le squadre trarre profitto dai reciproci partenti. Non c’è più spazio per Federico Chiesa alla Juventus.

Il nuovo allenatore Thiago Motta lo ha detto chiaramente. Valutato 25 milioni di euro, con un contratto in scadenza la prossima estate, il giocatore italiano è pronto a fare le valigie e lasciare Torino dopo quattro anni. Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha contattato Chiesa verso la fine della scorsa settimana per convincerlo a salutare la Juventus per accasarsi allo Stadio Olimpico. Allo stesso tempo, sta cercando di scaricare Tammy Abraham.

La situazione

L’ex Chelsea non è più gradito nella capitale e se a Roma non c’è spazio per lui, la Juventus potrebbe offrirgli un nuovo inizio. Il prezzo di Abraham, 25 milioni di euro, è identico a quello di Chiesa. Pertanto, le parti contemplano un’operazione di scambio a parità di condizioni che andrebbe a vantaggio di tutte e quattro le parti.

Ma c’è di più. Matias Soule ha impressionato durante la scorsa stagione in prestito al Frosinone. Tuttavia, la Juventus è ancora incerta se concedere al giovane una chance di giocare in casa all’Allianz Stadium. D’altra parte, deve occuparsi delle fasce esterne: è qui che entra in gioco Stephan El Shaarawy della Roma. La Juventus vede nell’ex ala del Milan un potenziale acquisto a basso costo. Il contratto di El Shaarawy scade nel 2025 e i giallorossi lo valutano 7-8 milioni di euro. L’operazione sembra inverosimile ma non impossibile.