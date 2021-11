Roma, si pensa al ritorno di Paredes dal PSG: anche la Juve alla finestra

Dall’inizio dell’attuale stagione si sta parlando tantissimo del PSG alla luce della mostruosa rosa costellata dalle numerose stelle. Alle fila del club parigino, già di ottima qualità, si sono aggiunti nell’ultima sessione estiva di calciomercato talenti del calibro di Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e, su tutti, Messi.

Va da sé che molti calciatori, titolari fino allo scorso anno, stanno trovando sempre meno spazio. Tra questi vi è ad esempio Leandro Paredes. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore dal portale spagnolo Fichajes, il regista argentino starebbe meditando molto sul suo futuro.

Attualmente infatti Paredes non è molto contento del suo minutaggio a Parigi: per tale motivo vorrebbe cambiare aria il prima possibile. La possibile meta? Un ritorno alla Roma, club in cui si è consacrato tra i grandi del calcio.

Secondo quanto raccontato dei media, il passaggio dalla Torre Eiffel al Colosseo potrebbe avvenire già a gennaio. Da una parte Pochettino rinuncerebbe senza storie al regista argentino, dall’altra parte Mourinho sarebbe contentissimo di avere un rinforzo di qualità per il centrocampo.

Per Il Messagero però, la Roma non è l’unica squadra italiana interessata a Leandro Paredes. Sullo sfondo rimane infatti la Juventus, che già aveva seguito il centrocampista tempo addietro. Ora, con il calciatore volenteroso di cambiare squadra e con Allegri deciso a rivoluzionare il suo centrocampo, i tempi per il trasferimento potrebbero essere maturi.