Roma, si punta al ritorno di Emerson Palmieri: il terzino è in uscita dal Chelsea

La Roma si muove in vista della sessione invernale di mercato alla ricerca di giocatori che rinforzino la rosa di Paulo Fonseca. Gli uomini mercato giallorossi stanno cercando nuovi profili per le corsie esterne e nel mirino ci sarebbe Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della nazionale italiana.

L’italo-brasiliano ha già vestito la maglia della Roma dal 2015 al 2018 e potrebbe farvi ritorno. Alla corte di Lampard sta trovando pochissimo spazio, chiuso dalla presenza di Chilwell e Marcos Alonso.

Per i Blues è in uscita e già a gennaio potrebbe fare le valigie. Sulle sue tracce oltre alla Roma ci sarebbero anche Inter, Napoli e West Ham.

In giallorosso Emerson Palmieri arriverebbe per giocarsi il posto sulla corsia di sinistra con Leonardo Spinazzola, che in questa prima parte di stagione le ha giocate praticamente tutte per la positività al covid di Riccardo Calafiori.

L’arrivo di Palmieri spingerebbe lontano dalla capitale proprio Calafiori, che partirebbe in prestito per trovare continuità e completare il percorso di maturazione.