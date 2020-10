Roma, si tratta a oltranza per Smalling. Offerto Umtiti

Continua la telenovela Smalling in casa Roma. Nella giornata di ieri l’agente del giocatore era a Trigoria per trattare con i giallorossi ma l’accordo con il Manchester United ancora non è stato raggiunto.

La trattativa ha subito una brusca frenata per le richieste del club inglese, che all’ultimo ha voluto l’inserimento di 3 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili oltre ai 15 previsti per la parte fissa.

La Roma non ha comunque abbandonato l’affare, il difensore è una priorità per Fonseca e la società farà di tutto per accontentarlo. Nella giornata di oggi previsti nuovi contatti con lo United per cercare di sbloccare l’affare.

Nel frattempo dalla Spagna rivelano che ai giallorossi sarebbe stato offerto Umtiti, difensore in uscita dal Barcellona. Il francese, spesso ai box negli ultimi due anni a causa di numerosi infortuni, non interesserebbe alla Roma per via dell’alto ingaggio e delle precarie condizioni fisiche.

Qualora l’affare Smalling dovesse saltare, i giallorossi virerebbero su Verissimo del Santos o Marcao del Galatasaray.