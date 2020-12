Roma, Silvestri obiettivo per la porta: Pau Lopez verso l’addio a fine stagione

La Roma cerca un portiere in vista del prossimo anno. I giallorossi al momento hanno a disposizione Mirante e Pau Lopez, con il primo titolare e il secondo riserva, ma il reparto è destinato a subire variazioni.

Mirante, ad eccezione degli errori commessi a Napoli nell’ultimo turno, si è dimostrato un portiere di grande affidabilità, ma per questioni anagrafiche non potrà fare il primo ancora a lungo. La Roma gli rinnoverà il contratto in scadenza a giugno per un’altra stagione, ma l’obiettivo è tenerlo come secondo e fargli fare da chioccia a chi arriverà come numero uno.

Diverso, invece, il futuro di Pau Lopez. L’estremo difensore spagnolo era sbarcato a Roma per fare il titolare, ma non ha convinto e si avvia a lasciare Trigoria al termine del campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Roma per rinforzare il pacchetto portieri starebbe pensando a Marco Silvestri, 29enne numero uno del Verona e punto fermo della squadra di Juric.

Silvestri nella passata stagione ha mantenuto un rendimento elevato e anche in questa si sta confermando su alti livelli. La Roma è sulle sue tracce e nei prossimi mesi potrebbe farsi avanti. Le cifre dell’affare si aggirerebbero sui 10 milioni di euro.