Roma, Smalling e Mayoral ad un passo. Raiola a Trigoria per Calafiori

Ora calde in casa giallorossa in chiave mercato. Gli aggiornamenti

Giornata decisiva per la Roma sul fronte mercato, la società sta accelerando le trattative in corso per consegnare a Fonseca nuovi rinforzi, dalle ultime indiscrezioni i giallorossi sarebbero molto vicini a Chris Smalling e Borja Mayoral.

Per il centrale inglese si è mosso in prima persona il CEO Guido Fienga, volato ieri a Manchester per parlare con lo United. L’incontro è stato positivo e gli intermediari inglesi oggi saranno in Italia per discutere gli ultimi dettagli. Chiusura sui 15 milioni di euro più bonus.

In dirittura d’arrivo anche l’operazione per il centravanti del Real Madrid. Dopo il rallentamento dei giorni scorsi la trattativa sembra essersi sbloccata e dalla Spagna danno l’affare per concluso. L’agente del giocatore nelle prossime ore incontrerà la Roma per definire il contratto. Il trasferimento andrà in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto a 13 milioni.

A Trigoria pochi minuti fa è arrivato anche Mino Raiola, agente di Riccardo Calafiori e Justin Kluivert. Sul tavolo il rinnovo con adeguamento contrattuale per il terzino, promosso dalla Roma come vice Spinazzola sulla fascia sinistra.

Nell’incontro non si è parlato di Kluivert, nonostante le sirene di mercato l’esterno olandese resterà a Trigoria almeno per un’altra stagione.