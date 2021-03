Roma, Smalling in dubbio per il match con il Napoli: i dettagli

Domenica sera ci sarà il big match tra Roma e Napoli, importantissimo per delineare la classifica delle squadre che si contengono l’accesso alla prossima Champions League. Sia Roma che Napoli sono ferme a 50 punti in classifica (gli azzurri hanno però una partita in meno) ed entrambe hanno come obiettivo dichiarato almeno il quarto posto.

Cattive notizie arrivano però nelle ultime ore dall’infermeria della capitale. Oltre a Veretout e Mkhitaryan infatti, Paulo Fonseca dovrebbe rinunciare con molte probabilità anche a Chris Smalling. Il difensore centrale inglese ha un problema muscolare alla coscia sinistra e si è allenato a parte nei giorni scorsi.

Nel Napoli al contrario, appaiono completamente recuperati Manolas ed Hirving Lozano. Il primo potrebbe ritrovare il posto da titolare al fianco di Kalidou Koulibaly, che intanto è sempre più in palla. Il secondo invece potrebbe essere preservato a vantaggio di Politano, che sta vivendo un grande magic moment.

Le due squadre arrivano alla partita da disputare in circostanze abbastanza diverse. La Roma è reduce dallo schiacciante passaggio del turno in Europa League ma l’ultima gara in campionato, disputata contro il Parma, ha fatto registrare una brutta sconfitta dei giallorossi.

Morale molto alto invece per il Napoli. Nonostante l’uscita dalle competizioni europee infatti, la squadra di Gattuso ha saputo rialzarsi in campionato, soprattutto con l’importante vittoria in casa del Milan ottenuta la scorsa giornata.