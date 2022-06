Roma, sogno De Paul ma spuntano altri due

La Roma punta Rodrigo De Paul, ma i giallorossi avrebbero in mente di tentare l’assalto per altri due profili

I giallorossi sembrano essere interessati all’acquisto di un nuovo centrocampista. Due nuovi nomi sono sbucati fuori negli ultimi giorni, con Sabitzer e Aouar nel mirino dei capitolini.

Per il calciatore del Bayern la trattativa sembra più semplice del previsto, dato che non rientra nei piani dei bavaresi e sembra in uscita. Per il centrocampista del Lione, invece, discorso differente. Il calciatore francese di origini algerine andrà in scadenza di contratto il prossimo anno, ma la Roma sembra non aver intenzione di pagare quanto chiesto dai francesi.

L’argentino è il più in vista

Per Marcel Sabitzer la trattativa sembra molto semplice, con il Bayern che si accontenterebbe di 15 milioni di euro. 15 milioni di euro che sono anche la cifra che i giallorossi offrirebbero al Lione, con i francesi che però ne chiedono 25-30. Cifra fin troppo elevata per i capitolini, che sembrano non voler spingere sull’accelleratore per lui e potrebbero puntare sull’austriaco del Bayern Monaco.

Il sogno però resta Rodrigo De Paul, ex Udinese che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid dovesse arrivare un’offerta da almeno 40 milioni di euro. Cifra ancor più proibitiva rispetto a quella richiesta per Aouar, per la Roma. Difficile che il calciatore arrivi, dunque diventa ancor più probabile che a Trigoria scelgano Sabitzer. La pista di Frattesi sembra raffreddarsi e l’austriaco sarebbe il profilo perfetto richiesto da José Mourinho. Una mezz’ala d’inserimento e con il fiuto del gol. Marcel Sabitzer ha dimostrato, in passato, di poterlo fare e alla Roma potrebbe riuscirci di nuovo.