Roma, Solbakken e Zagadou nei prossimi mesi

La Roma potrebbe buttarsi su Zagadou o Solbakken nei prossimi mesi. Il calciatore norvegese non andrà a Napoli

La Roma si ritrova ad aver fatto un calciomercato ottimo e non finisce qui. Serve un difensore e potrebbe arrivare a zero Zagadou, anche se sembrerebbe esserci la possibilità di prendere qualcuno a Gennaio.

Il calciatore ex Borussia Dortmund non convince particolarmente per via degli infortuni, ma la Roma potrebbe provare comunque. Intanto, per Gennaio inizia a muoversi qualcosa. Bisogna capire se i giallorossi faranno qualcosa.

Zagadou potrebbe come non potrebbe arrivare

Tutto dipende dalla fattibilità dell’affare sotto il punto di vista economico. Il difensore al Borussia Dortmund percepiva circa 2.1 milioni di euro, che la Roma non vorrebbe spendere per un giocatore perennemente rotto.

Per ora non ci sono nomi particolari per il mercato di Gennaio, dunque l’arrivo di Dan-Axel Zagadou sembra essere più che fattibile specialmente per l’immediato. Il calciatore francese può essere inserito in organico anche a mercato chiuso, essendo lui svincolato. Oggi l’agente del giocatore si era in Italia per parlare proprio con la Roma, ma anche l’Inter resta in corsa.

I nerazzurri, però, potrebbero non affondare il colpo dopo l’acquisto di Francesco Acerbi. La dirigenza dell’Inter non vorrebbe aumentare il monte ingaggi e preferirebbe non inserire un nuovo giocatore in rosa. Per Acerbi può dirsi un caso eccezionale, anche perché Simone Inzaghi ha richiesto espressamente un calciatore in quel ruolo. La Roma, dunque, potrebbe provare a chiudere presto o acquistare qualcun’altro a Gennaio. Da monitorare Nathan del Bragantino, sondato negli scorsi mesi.