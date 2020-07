Roma, sondaggi con il Chelsea per Moses: Zappacosta e Florenzi verso l’addio

Sembra destinata a concludersi dopo soli 6 mesi l’avventura di Victor Moses con la maglia dell’Inter di Antonio Conte. L’esterno nigeriano è sbarcato a gennaio in prestito dal Chelsea ma non ha trovato lo spazio sperato e al termine della stagione farà ritorno a Londra.

Il 29enne dal suo approdo in Italia ha collezionato solamente 9 presenze in Serie A, partendo quasi sempre dalla panchina. Le prestazioni del giocatore non hanno convinto e difficilmente l’Inter verserà nelle casse dei Blues i 12 milioni di euro previsti per il riscatto.

Stando però a quanto riportato da Calciomercato.it, il futuro del nigeriano potrebbe essere comunque in Italia. Moses sarebbe finito nel mirino della Roma di Fonseca, alla ricerca di un esterno per la fascia destra. I giallorossi avrebbero già avuto i primi contatti con il club londinese.

Nonostante abbiano ritrovato Bruno Peres, arma in più in questa seconda parte di stagione, la Roma ha comunque bisogno di rinforzi in quella zona di campo in virtù dei probabili addii di Florenzi e Zappacosta.

Il primo è rientrato nella capitale dopo l’esperienza al Valencia e può finire all’Atalanta o alla Fiorentina. Zappacosta invece tornerà a Londra alla scadenza del prestito.