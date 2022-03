Roma, sondaggi per Depay ma Tottenham in pole sull’olandese

Il Tottenham di Antonio Conte non sta andando propriamente a gonfie vele in campionato. L’inizio dell’avventura del tecnico italiano sulla panchina degli Spurs faceva presagire tutt’altro, invece il cammino stagionale della squadra inglese è ad oggi molto altalenante.

Per il tecnico pugliese, la causa del rendimento non esaltante del proprio team è per la maggior parte dovuto a un mercato, prima estivo e poi di riparazione, sbagliato. Il clima non pare così serenissimo in quel di Londra, tanto è vero che secondo le ultime notizie il PSG starebbe provando a prelevare sia Conte che Paratici per portarli a Parigi.

Difficile comunque immaginare che il tecnico ex Juve e Inter lasci il timone dopo la prima stagione, soprattutto nel caso in cui il Tottenham riesca a centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions League.

In caso di permanenza sulla panchina degli Spurs comunque, non è difficile immaginare che il prossimo mercato estivo del Tottenham sarà ricco di nomi importanti. Tra tutti, nelle ultime ore si sta facendo il nome di Memphis Depay.

L’attaccante del Barcellona non sta vivendo un buon momento nel club catalano, ed è infatti già sul passo d’addio. Per il suo tesserino i blaugrana si accontenterebbero inoltre di appena 20 milioni di euro, con l’obiettivo di racimolare soldi per tentare l’acquisto di una punta di spessore mondiale per la prossima stagione (il sogno rimane Haaland).

Il Tottenham ovviamente non è l’unica squadra interessata a Depay. Sul calciatore olandese sono infatti stati registrati gli interessi di Juve, Inter ma anche Roma. Il club giallorosso comunque, a quanto risulta, non pare essere andato oltre a dei semplici sondaggi esplorativi.