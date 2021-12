Roma, spunta anche il nome di Vecino per il centrocampo

Che la Roma si stia dando tantissimo da fare per acquistare un centrocampista centrale nel mercato di riparazione di gennaio non è di certo una notizia. Nelle ultime ore però, almeno secondo quanto raccontato dal portale Fantacalcio nella sezione news, in orbita giallorossa sarebbe spuntato un nome nuovo.

Si tratta di Matias Vecino, centrocampista centrale dell’Inter. L’ex Fiorentina sta trovando pochissimo spazio negli schemi di Simone Inzaghi ed inoltre ha anche il contratto in scadenza a fine stagione. Come naturale conseguenza quindi, la società nerazzurra proverà a venderlo già a gennaio, per provare a racimolare qualcosa.

L’agente di Vecino si è già mosso in questa direzione, proponendo il suo assistito proprio alla Roma. Il nome comunque non convince appieno la dirigenza capitolina, che al momento preferisce puntare su altri obiettivi.

Quella che porta al centrocampista dell’Inter però è una pista da tenere sempre in considerazione, magari provando ad intavolare uno scambio. In quel caso, a Milano potrebbe andare Gonzalo Villar, che fungerebbe da vice-Brozovic.

Gli altri nomi caldi in entrata per rinforzare il centrocampo della Roma sono Grillitsch dell’Hoffenheim e Loftus Cheek del Chelsea. Nelle ultime ore poi è da registrarsi un forte interesse nei confronti di Kamara del Marsiglia. Difficile dunque al momento prevedere il prossimo nuovo centrocampista della Roma: ciò che appare certo è che qualche operazione in entrata si farà.