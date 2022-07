Roma, spunta Natan per la difesa

La Roma sembra puntare ad acquistare almeno un difensore e sembrerebbe aver effettuato un sondaggio per Natan del Bragantino

La Roma è sempre attenta alle opportunità sul mercato, specialmente se si tratta di calciatori provenienti dal Sud America. I giallorossi hanno necessità di rinforzare il pacchetto arretrato e sembra farsi avanti la possibilità che i capitolini acquistino qualcuno dal Brasile.

Infatti, i giallorossi avrebbe effettuato più di un sondaggio per un difensore del Bragantino. Il club di proprietà Red Bull vanta svariati talenti, tra cui il classe 2001 Natan. Il difensore centrale è valutato circa 4 milioni e potrebbe essere l’investimento giusto per una Roma che vuole scommettere sui giovani ma non spendere troppo.

Chi è Natan?

Natan Bernardo de Souza, conosciuto come Natan, è un calciatore brasiliano di proprietà del Red Bull Bragantino, club militante nella Serie A brasiliana. Il calciatore è nato a Itapecerica da Serra il 6 Febbraio 2001. Gioca come difensore centrale ma, all’occorrenza, può fare anche il terzino sinistro. Anche se è nato come terzino destro nelle giovanili del Flamengo, dove lo hanno spostato al centro.

Il giocatore è abbastanza alto, circa 1.88, anche se ha da migliorare a livello fisico. Non è per nulla lento, anche se ancora deve migliorare nel controllo palla. Spicca, però, per un buonissimo tempismo nei contrasti con cui compensa le lacune sul pallone. Nei contrasti risulta ancora un po’ troppo grezzo, prendendosi qualche rischio di troppo. Può essere un buon profilo per la Roma, specialmente se si vuole puntare a giocatori da crescere e vedere in rampa di lancio.