Roma su Berardi se parte Zaniolo?

Tuttosport lancia l’indiscrezione: la Roma potrebbe provare ad acquistare Domenico Berardi nel caso in cui partisse Zaniolo

Un’estate senza pace quella che stanno vivendo, ad oggi, Domenico Berardi e la Roma. Entrambe le parti vivono dell’interesse di altre squadre, con il primo che è contesissimo dalle big di Serie A e la seconda che potrebbe perdere Zaniolo.

I destini delle due parti prese in questione sembrano potersi, però, incrociare. Specialmente se Zaniolo dovesse partire, dato che – infatti – i giallorossi potrebbero unirsi alla corsa per il talento calabrese. Sul giocatore neroverde ci sono anche Inter, Napoli, Milan e Juventus ma la Roma potrebbe sfruttare la cessione del proprio gioiello per andare all’assalto.

Mimmo rimane?

La possibilità che Domenico Berardi resti al Sassuolo, però, sembra da non sottovalutare. Il calciatore ha buon mercato, ma se gli emiliani dovessero cedere sia Gianluca Scamacca sia Davide Frattesi si abbasserebbero le possibilità di addio. Carnevali qualche settimana fa lo ha detto, massimo due cessioni eccellenti. Scamacca sembra in procinto di trasferirsi al Paris Saint Germain, mentre Frattesi andrà – quasi sicuramente – proprio alla Roma.

Delle dichiarazioni che appaiono come una sentenza, specialmente perché i neroverdi vogliono continuare il processo di crescita del proprio organico e della propria società. La Roma sembra stia lentamente mollando la pista Guedes, specialmente perché il Valencia continua a chiedere circa 40 milioni di euro. Il Sassuolo per Berardi chiede leggermente meno, ma si parla comunque di cifre elevate. Infatti, Carnevali sembrerebbe potersi “accontentare” di 35/38 milioni di euro, la Roma potrebbe – però – avere la forza economica per acquistare dalla cessione di Zaniolo.