Roma su Bourigeaud del Rennes

E’ Bourigeaud il nome nuovo per il centrocampo giallorosso. Il francese è in scadenza nel 2023 e Mourinho lo vorrebbe

La Roma avrà bisogno di un regista e il nuovo indiziato sembra essere Benjamin Bourigeaud del Rennes. Il francese classe ’94 interessa parecchio ai capitolini, che lo vorrebbero acquistare nella prossima sessione.

Il suo contratto scade nel 2023 e il Rennes vorrebbe cederlo nella prossima sessione di mercato. I francesi sembrano però sparare alto, con un prezzo di cartellino abbastanza elevato rispetto al valore che viene attribuito al giocatore.

Il Rennes fa il prezzo

Sono 15 milioni di euro quelli chiesti dalla società transalpina per liberarsi del calciatore originario di Calais. Il classe ’94 – Transfermarkt alla mano – ha un valore di 15 milioni di euro e appare difficile che la Roma possa spendere così tanto per lui a solo un anno dalla scadenza naturale del contratto.

Il calciatore francese è uno dei nomi preferiti da Tiago Pinto e José Mourinho, visto anche il costo – rispetto agli altri profili varati – e la possibilità di rivenderlo con più facilità poi senza fare una minusvalenza eccessiva.

In stagione il giocatore francese ha giocato praticamente quasi ogni partita possibile, riposando ben poco. Bourigeaud conta 43 presenze con 11 gol e 16 assist in tutte le competizioni, per circa 3899 minuti giocati. Nessun infortunio – dati importantissimi per la Roma – con sole due partite in cui non si è visto neppure convocato. Il calciatore francese si può definire come un Highlander per la squadra francese e ha sempre fornito il proprio contributo quando chiamato in causa.