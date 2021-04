Roma su Giroud, Pinto incontra gli intermediari: i dettagli

Il francese è in scadenza con il Chelsea, può arrivare a costo zero

La Roma si muove in vista del prossimo anno e cerca un centravanti che prenda il posto di Edin Dzeko. Il bosniaco, salvo colpi di scena, è destinato a lasciare la capitale al termine della stagione.

Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, il general manager Tiago Pinto sarebbe sulle tracce di Olivier Giroud, 34enne attaccante del Chelsea e della nazionale francese.

Come riporta il quotidiano, gli intermediari italiani del centravanti (gli stessi di Koopmeiners) stati due giorni fa a Trigoria e hanno incontrato il manager portoghese.

Giroud rappresenta una pista da prendere in grande considerazione, soprattutto in virtù del contratto in scadenza con il Chelsea a giugno e per la possibilità della Roma di tesserarlo a costo zero.

Ulteriori novità sono previste nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.