Roma su Musso. Il portiere: “Fa piacere l’interesse delle big”

La Roma rivoluzionerà completamente il proprio pacchetto portieri al termine della stagione. Pau Lopez non ha convinto e sarà messo sul mercato, Mirante invece è in scadenza di contratto e può lasciare a parametro zero a giugno.

In entrata il general manager Tiago Pinto valuta vari profili, ma in cima alla lista ci sarebbe Juan Musso, 26enne estremo difensore dell’Udinese, che ha una valutazione di mercato vicina ai 30 milioni di euro.

Musso di recente ha commentato le voci di mercato sul proprio futuro ai microfoni di Udinese Tv, ecco quanto dichiarato:

“Mi fa piacere sapere che posso interessare ad altre squadre, perché significa che sto interpretando bene il mio lavoro. Non so però se si tratta di voci vere, perché non ho parlato con nessuno. Al di là di questo, quello che posso dire è che un giocatore deve stare concentrato sul gruppo di cui fa parte, come sto facendo“.

Oltre a Musso, la Roma valuta con attenzione anche i profili di Cragno e Gollini, ma al momento l’argentino resta il primo obiettivo.