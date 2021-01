Roma su Zaccagni: al Verona proposto Juan Jesus

La Roma è alla ricerca di rinforzi sulla trequarti, in questi ultimi tempi si è parlato molto dei vari El Shaarawy, Bernard e del Papu Gomez, ma stando alle recenti voci di mercato i giallorossi sarebbero interessati anche a Mattia Zaccagni, 25enne trequartista del Verona.

Il giocatore è una delle rivelazioni di questo campionato, nel quale ha collezionato 15 presenze condite da 4 reti e 4 assist. Ottimi numeri ma anche prestazioni di livello che hanno attirato i top club.

Stando a quanto riporta L’Arena, Fonseca vorrebbe il trequartista per permettere a Mkhitaryan e Pedro di rifiatare e la Roma sta studiando la strategia per convincere il Verona.

I veneti per lasciar partire il giocatore chiedono una cifra vicina ai 10 milioni di euro, con la Roma che potrebbe spingere per il dilazionamento della cifra come avvenuto in estate per il trasferimento di Rrhamani al Napoli e di Amrabat alla Fiorentina.

I giallorossi, inoltre, avrebbero messo sul piatto il cartellino di Juan Jesus, difensore in scadenza di contratto a giugno e profilo gradito ai gialloblù.