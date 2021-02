Roma sulle tracce di Juan Mata: può arrivare a costo zero dallo United

Il trequartista spagnolo è in scadenza di contratto. I giallorossi ci pensano, ma occhio a Inter e Juventus

Juan Mata nel mirino della Roma. Il trequartista classe 1988 del Manchester United è in scadenza nel prossimo giugno e, nonostante l’opzione per il prolungamento di un’altra stagione, difficilmente resterà con i Red Devils.

Mata allo United sta bene, la società lo ritiene un elemento importante per lo spogliatoio, ma l’intenzione del giocatore è quella di scendere in campo con continuità. Continuità che fino a questo momento Solskjaer non gli ha concesso.

Lo spagnolo in stagione ha collezionato 12 presenze tra Premier League e coppe, per un totale di soli 665 minuti giocati. Bottino magro per un giocatore del suo calibro abituato ad essere protagonista.

La possibilità di lasciare lo United al termine della stagione è concreta e tra i club maggiormente interessati c’è la Roma di Fonseca, pronta a fare un tentativo qualora il giocatore andasse via a parametro zero.

Oltre ai giallorossi c’è da registrare anche l’interesse di vari club asiatici e di Juventus ed Inter, che osservano attentamente l’evoluzione della situazione.