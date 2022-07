Roma, tanti nomi per il vice Abraham

Dopo Dybala la Roma scalpita e ha voglia di provare a chiudere almeno un altro colpo in entrata prima della fine di Luglio

Sulla lista di Tiago Pinto sono vari i nomi che continuano ad essere trattati. Tra difesa, centrocampo e attacco le voci sono tante in ottica giallorossa. La Roma, però, sembra dover momentaneamente prioritizzare l’acquisto di un vice Abraham.

L’inglese nella scorsa stagione ha dimostrato di valere totalmente i 40 milioni spesi dalla società capitolina nell’estate 2021, risultando di essere ben più prezioso. L’impatto del giocatore classe ’97 nella nostra Serie A è devastante, con ben 37 presenze in cui ha segnato 17 gol e 4 assist. Un contributo enorme alla squadra, che è mancato nel momento in cui il calciatore ex Chelsea usciva.

Shomurodov ha deluso

L’uzbeko non ha performato come si sperava, risultando spesso come inadatto in campo. Il classe ’95 ha segnato qualche gol, ma risultando troppe volte come poco attento. Non si sa ancora se la Roma voglia venderlo o meno, ma ai giallorossi serve una punta che possa sostituire a dovere Abraham.

Il primo nome è quello di Andrea Belotti, svincolato dopo l’esperienza al Torino e che potrebbe volere almeno 3 milioni di euro annui di stipendio. Le alternative non mancano, con Gonçalo Ramos del Benfica e Luis Muriel dell’Atalanta che piacciono. Per il classe 2001 i portoghesi chiedono almeno 15 milioni di euro. La giovane età e il suo essere un compatriota dello Special One potrebbero aiutare nella trattativa, ma attenzione perché anche il colombiano della Dea scalpita. Il giocatore andrà in scadenza a fine stagione 2022/2023 e potrebbe venir via da subito con una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.