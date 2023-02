Roma, tentativi per prolungare Wijnaldum fino al 2024

I giallorossi starebbero cercando di prolungare la permanenza di Georginio Wijnaldum fino al 2024 quando scadrà il suo contratto con il PSG

Georginio Wijnaldum non è riuscito ancora a dimostrare quanto vale con la maglia giallorossa, tanto che la Roma starebbe pensando di dargli un’altra chance. Il giocatore olandese è in prestito dal Paris Saint Germain e a fine stagione la Roma dovrà decidere se trattenerlo o meno.

La Roma starebbe pensando di chiedere un prolungamento ulteriore del prestito, magari fino alla scadenza naturale del contratto del giocatore. Il PSG, a quel punto, dovrebbe rinnovargli il contratto e imporre un obbligo di riscatto ai giallorossi per evitare problemi.

Le ultime

Qualche giorno fa laroma24 ha fatto chiarezza sulla situazione: “Tiago Pinto è già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato e uno dei temi principali sarà sicuramente il futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista di proprietà del PSG è arrivato questa estate nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il grave infortunio alla tibia non gli ha praticamente mai permesso di scendere in campo. Fino ad oggi infatti ha collezionato una presenza con la maglia giallorossa, per un totale di soli 12 minuti. Il classe ’90 però sembra aver recuperato e, dopo aver svolto un test con la Primavera nella giornata di ieri, potrebbe raccogliere qualche minuto anche contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, la Roma punta molto su Wijnaldum e vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione. Il contratto che lega il trentaduenne al PSG scade nel 2024”.