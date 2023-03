Roma, tentativo per Cuadrado

I giallorossi starebbero tentando di prelevare in estate Juan Cuadrado dalla Juventus. Il calciatore potrebbe arrivare a zero

Ancora nessuna traccia di rinnovo per il calciatore colombiano con i bianconeri, tanto che la Juventus sarebbe intenzionata a ricorrere al mercato estivo per sostituirlo. Ad oggi, infatti, non ci sarebbero ancora offerte per lui con i bianconeri pronti a salutarlo a zero.

Il contratto di Cuadrado scadrà, infatti, il prossimo 30 giugno e su di lui si sono già mosse varie squadre. Su tutte Inter e Roma, pronte a cercare di affondare per il terzino colombiano. I giallorossi, principalmente, vorrebbero regalare a José Mourinho un profilo che possa sopperire alla possibile partenza di Rick Karsdorp e prelevando Cuadrado avrebbero qualcuno d’esperienza.

Nessuna voglia di rinnovo?

Qualche mese fa Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione, con il calciatore che avrebbe voglia di restare in bianconero. Ecco cosa è stato detto su di lui: “L’esterno, reduce dal gol nel derby contro il Torino, vorrebbe rimanere in bianconero. Il suo contratto è in scadenza, ma non ha pre-accordi con nessuna squadra, nonostante siano arrivate delle proposte. Al momento però la Juve non ha stabilito nessun contatto per il rinnovo manifestando l’idea di chiudere qui la sua avventura a Torino. La situazione, dunque, al momento è in stand-by. Su Cuadrado sono stati fatti diversi sondaggi. Se non ci fosse la possibilità di restare alla Juventus, vorrebbe o rimanere in Italia, oppure andare all’estero con Spagna e Stati Uniti tra i campionati più interessanti per il colombiano”.