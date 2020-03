Roma, Tete nel mirino di Petrachi: è un pupillo di Fonseca

Sono giorni particolarmente caldi in casa Roma sul fronte mercato, il direttore sportivo Petrachi e il tecnico Fonseca sono in contatto per programmare le scelte di mercato in ottica futura ed è già venuto fuori qualche nome. L’obiettivo è rinforzare la rosa con giocatori congeniali allo stile di gioco chiesto dal portoghese.

PUPILLO – Tra i primi nomi sul taccuino di Petrachi c’è quello di Mateus Cardoso Lemos Martins, conosciuto semplicemente come Tete, 20enne esterno offensivo dello Shakhtar, che Fonseca ha fatto esordire nella passata stagione.

CARATTERISTICHE – Gli uomini mercato giallorossi sono rimasti piacevolmente colpiti dalle qualità del giocatore: veloce, agile, bravo nel saltare l’uomo e sui calci piazzati. Tete è un mancino che ama partire dalla destra, ma gioca senza problemi anche sulla corsia opposta e da trequartista.

CARTELLINO – Il giocatore è legato al club ucraino da un accordo fino al 2023 ed ha una valutazione di mercato che si aggira sui 20 milioni di euro. Cifra che la Roma proverà a limare sfruttando i buoni rapporti con lo Shakhtar.

PARTENZE – L’eventuale arrivo di Tete presuppone un addio eccellente nella prossima sessione di mercato. Sul piede di partenza attualmente c’è Diego Perotti, in scadenza nel 2021, ma in bilico in caso di offerte allettanti ci sarebbe anche Under.