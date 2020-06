Roma, torna di moda lo scambio Cristante-Mandragora: gli aggiornamenti

Con la sospensione di Petrachi i piani della Roma in chiave mercato non cambiano, ma potrebbero tornare in auge trattative non particolarmente gradite al direttore sportivo, su tutte quella con la Juventus per lo scambio Cristante-Mandragora.

Stando a quanto riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, i contatti tra il club capitolino e la Vecchia Signora sono ripartiti e le dirigenze sono a lavoro per trovare l’intesa.

I due club valutano i giocatori sui 30 milioni di euro e puntano a mettere in piedi uno scambio alla pari che consentirebbe ad entrambi di realizzare un’importante plusvalenza. Prima, però, i bianconeri dovranno attivare l’opzione per la recompra di Mandragora.

Il centrocampista attualmente è di proprietà dell’Udinese e vi resterà fino al termine della stagione, ma i bianconeri hanno la possibilità di riportarlo a Torino all’apertura del mercato versando nelle casse dei friulani 26 milioni di euro.

Il direttore sportivo Paratici sembrerebbe intenzionato a muoversi in tal senso, nel frattempo la trattativa con la Roma è ripartita e sviluppi importanti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.