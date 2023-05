Roma, tre acquisti per sognare nella prossima stagione

I giallorossi sarebbero intenzionati ad esaudire tre richieste sul mercato per José Mourinho. La prossima sessione di mercato potrebbe vedere tre arrivi super

L’allenatore portoghese Jose Mourinho ha espresso chiaramente le sue richieste al consiglio di amministrazione dell’AS Roma in vista della prossima finestra di trasferimenti. Secondo La Gazzetta Dello Sport, Mourinho ha chiesto tre giocatori chiave per rafforzare il club capitolino.

Uno dei nomi di spicco sulla lista di Mourinho è il centrocampista Youri Tielemans. Mourinho è sempre stato un ammiratore del giocatore belga e lo considera un giocatore chiave per rafforzare il centrocampo della Roma. Inoltre, la difficile situazione del Leicester City, con una possibile retrocessione in Championship e il suo contratto in scadenza in estate, potrebbe aprire l’opportunità di ingaggiare Tielemans a costo zero. L’interesse per Tielemans si aggiunge alle trattative in corso per altri due giocatori.

Gli altri giocatori

Da un lato, la Roma è interessata a Houssem Aouar dell’Olympique Lione. Il centrocampista francese ha dimostrato le sue qualità in Ligue 1 e sarebbe un rinforzo importante per la squadra di Mourinho. Dall’altra parte, è stato fatto il nome di Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte. N’Dicka ha impressionato per le sue prestazioni in Bundesliga e sarebbe un’aggiunta promettente per rafforzare la linea arretrata della Roma. Con questi tre acquisti, Mourinho vuole migliorare le prestazioni della squadra e rafforzare le diverse linee del campo. La Roma è decisa a sostenere le richieste del tecnico portoghese e a fare gli sforzi necessari per portare a termine questi acquisti.