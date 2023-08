Roma, tutte le piste per l’attacco oltre ad Azmoun

L’attaccante iraniano del Bayer Leverkusen può ormai quasi dirsi un calciatore giallorosso, con la Roma che potrebbe essere intenzionata ad aggiungere un altro giocatore

I giallorossi hanno praticamente preso Sardar Azmoun, ex Zenit San Pietroburgo che viene da una buona stagione con le “aspirine” del Bayer Leverkusen. Il giocatore sembra ormai destinato a vestire la maglia della lupa, con i giallorossi intenzionati però a prendere anche altri giocatori.

I nomi in lista sarebbero tanti, con la Roma intenzionata eventualmente a prendere un altro attaccante per premunirsi dalla partenza nel 2024 di Azmoun per la Coppa D’Asia. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, sarà tra i convocati con la nazionale iraniana per la manifestazione.

Tutti i nomi

Sono tanti i nomi presenti nella lista. il primo è quello di Hugo Ekitike, giovane punta del Paris Saint Germain che interessa al Milan. Il problema è che il club parigino vuole cederlo a titolo definitivo per almeno 30 milioni, quindi niente prestito. Anche il club rossonero, però, sta provando a prenderlo in prestito con diritto di riscatto tentando sulla necessità di cedere dei francesi.

Un altro profilo che interessa è quello di Willian Jose del Real Betis che costa 5 milioni, una cifra abbordabilissima per la Roma. È stato offerto anche Luka Jovic della Fiorentina, che viene valutato circa 10 milioni. Rimangono sullo sfondo i profili di Patson Daka del Leicester e Abel Ruiz del Braga. Piace anche Moise Kean della Juventus, con i bianconeri che si accontenterebbero di un prestito con obbligo a determinate condizioni di circa 25 milioni di euro.