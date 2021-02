Roma, ultimo giorno dedicato alle uscite: in 4 sul mercato

Mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di mercato e in casa Roma non c’è in programma alcun colpo in entrata. Ufficializzati gli arrivi di El Shaarawy e Reynolds, Tiago Pinto cercherà di piazzare qualche esubero nelle ultime ore per alleggerire il bilancio.

In uscita ci sono Santon, Fazio, Juan Jesus e Diawara, tolto dal mercato Carles Perez, deciso a giocarsi le sue chance in giallorosso fino al termine della stagione.

Al momento il più vicino alla cessione è Santon, sulle sue tracce c’è lo Spezia, che ha già trovato l’accordo con la Roma sulla base di un prestito. Per chiudere l’affare si attende il via libera dal giocatore, ancora indeciso sul da farsi.

Con le valigie in mano anche Fazio e Juan Jesus, che hanno rifiutato la corte del Parma. La Roma attende ulteriori proposte nelle prossime ore ed è pronta al via libera ad entrambe le cessioni. La speranza è che i due difensori si convincano a lasciare la capitale.

Più complicato l’addio di Diawara. Nelle ultime settimane è arrivata una proposta dalla Francia, ma è stata rispedita al mittente. In tal caso servirà un’offerta da almeno 15 milioni per ottenere il sì della Roma. Difficile che si muova qualcosa oggi.