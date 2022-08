Roma: ultimo tentativo per Solbakken se parte Shomurodov

Dovesse partire Shomurodov, i giallorossi si butterebbero nuovamente su Ola Solbakken. Il norvegese, però, è vicinissimo al Napoli

Le ultime ore di mercato sono frenetiche e la Roma lo sa bene. Mentre sta chiudendo per l’arrivo di Mady Camara, la Roma cerca di piazzare Shomurodov. Per l’uzbeko si sta trattando da settimane con il Bologna, che però non sembra voler cedere alle richieste giallorosse.

La Roma chiede un prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro, con i felsinei che accetterebbero la formula ma non il prezzo. Il Bologna ha chiuso e accolto ufficialmente Joshua Zirkzee, quindi potrebbe anche decidere di allontanarsi dalla trattativa con i capitolini raffreddando una pista norvegese per i giallorossi.

Solbakken si allontana

Se prima sembrava essere lontano, ora lo è ancora di più. Solo nel caso in cui partisse Eldor Shomurodov la Roma tenterebbe un ultimo assedio per Ola Solbakken, che ha già un accordo con il Napoli. Il giocatore norvegese, salvo clamorosi colpi di scena, a Gennaio sarà un nuovo giocatore dei partenopei dove arriverebbe a zero.

I giallorossi sperano di poter battere la concorrenza, di fare un ultimo sforzo, ma per Shomurodov sembra esserci poca fiducia specialmente da parte del direttore sportivo del Bologna. Sartori ha infatti dichiarato ai microfoni dei colleghi di romagiallorossa: “Non so cosa faremo per Eldor, il giocatore ci interessa ma non sappiamo ancora come muoverci. Posso dirle che è tutto in alto mare”. I felsinei vorrebbero un obbligo a 10 milioni di euro e entro domani sapremo meglio cosa accadrà.